La météo de lundi : nuageux et changeant

En PACA, le soleil sera bien présent toute la journée ; il s'affirmera même au fil des heures sur le sud de la Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. La tramontane et le mistral seront là, avec des rafales temporairement jusqu'à 80 à 90 km/h en Basse vallée du Rhône et sur les côtes audoises, selon les prévisions de Météo-France.

Ailleurs sur l'hexagone, le ciel sera changeant. Il sera particulièrement chargé en nuages en Bretagne avec des pluies faibles. Du nord de l'Auvergne, à la Franche-Comté, Préalpes jusqu'au Grand-Est, les précipitations, présentes la nuit, deviendront plus rares en matinée et inexistantes l'après-midi. La fraîcheur s'associera à ce temps très humide : ainsi en fin de nuit et début de journée, il neigera dès 1500 m sur les Préalpes.

En Corse, le temps sera très instable toute la journée. Des ondées orageuses se produiront, les averses pourront être temporairement conséquentes en cumul, surtout vers la mi-journée et sur la partie orientale de l'île. Le vent de composante nord-est complètera ce temps perturbé avec des rafales à 70 km/h voir 90 à 100 km/h sur les caps de la côte occidentale. Les températures matinales oscilleront entre 8 et 13 degrés jusqu'à 14 et 16 degrés dans le Var et l'île de Beauté. Les maximales seront stationnaires par rapport à la veille avec une fourchette de 15 à 17 sur la moitié nord, de 17 à 21 au Sud et jusqu'à 24 à 26 sur la Côte d'Azur.