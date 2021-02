"La douleur ne s'effacera jamais" : émotion lors de l'hommage à Estelle Luce, DRH assassinée en Alsace

REPORTAGE

L'émotion était vive lors de la marche blanche en hommage à Estelle Luce. La commémoration a réuni environ 500 personnes, dans un silence impressionnant, sur les hauteurs de la commune d'Orschwihr, près de Colmar. Le compagnon de la jeune femme de 39 ans, assassinée le 26 janvier dernier, a pris la parole et remercié la foule pour ses marques de solidarité. Très émus, des amis et voisins de cette responsable RH, mais aussi de très nombreux anonymes, tenaient à être présents.

"Un peu de réconfort"

Le compagnon de la jeune femme de 39 ans s'est ainsi exprimé quelques brèves secondes. "La douleur ne s'effacera jamais. En tout cas, tout ce que vous avez témoigné et tout ce que vous faites pour nous, c'est un peu de réconfort", a-t-il déclaré. Les quatre enfants du couple ont ensuite lâché des colombes et des ballons tandis que les personnes rassemblées ont déposé une rose blanche au pied du portrait d'Estelle Luce. "C'est bien que les gens soient là et qu'ils montrent qu'on est tous avec eux et que l'on partage tous cette douleur. C'était une personne merveilleuse", confie une participante.

"On connait très bien son compagnon et la famille. On est là pour les soutenir. C'était un très bel hommage, c'était une personne merveilleuse. On gardera d'elle son joli sourire", considère une proche de la victime. C'est aussi cela que retiendra un autre participant : "Une fille agréable, toujours le sourire, quelqu'un de bienveillant qui était aimante pour ses enfants". Nombreux sont ceux qui ont une pensée pour les proches. "C'est l'impensable qui s'est produit", estime un autre participant. Après le temps de l'émotion viendra sans doute celui de la justice.