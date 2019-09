La compagnie aérienne KLM va supprimer dix vols suite à une grève du personnel

La compagnie aérienne néerlandaise KLM va supprimer dix vols européens lundi 2 septembre suite à une grève du personnel au sol de deux heures pour demander une augmentation de salaire, a annoncé un porte-parole dimanche 1er septembre.

Le mouvement social, qui doit débuter à 8 heures, a été décidé après l'échec des négociations entre la compagnie et la confédération syndicale FNV. "KLM a décidé préventivement d'annuler dix vols européens à cause de la grève", a déclaré une porte-parole de KLM, Manel Vrijenhoek. "Nous examinons encore quels seront les vols concernés", a-t-elle ajouté.

Air France, Delta et Transavia notamment touchées

Selon elle, Air France, Delta et d'autres compagnies de l'alliance SkyTeam dont fait partie KLM, ainsi que Transavia, la filiale à bas coût d'Air France, devraient aussi être touchées par la grève.

La FNV a indiqué samedi 31 août qu'elle réclamait une hausse de salaire de 4% pour les quelques 15 000 personnels au sol, quand la dernière offre de KLM était de 2%. "Ça ne va pas. Nous appelons donc à un arrêt de travail", a déclaré un des responsables de la confédération syndicale, Joost van Doesburg. "Si KLM reste sur sa position après la grève, nous n'excluons pas de nouvelles actions", a-t-il ajouté dans un communiqué.

En mai, une grève des employés des transports a conduit à l'annulation de douzaines de vols à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, aux Pays-Bas, l'un des hubs les plus fréquentés d'Europe. Plus de 41 millions de passagers sont passés par cet aéroport au cours des six premiers mois de l'année, selon les derniers chiffres fournis par l'aéroport.