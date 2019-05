La cigarette bientôt interdite dans un parc parisien sur dix : "je trouve ça extrême"

REPORTAGE

S’en griller une en profitant du soleil dans un parc, ce ne sera bientôt plus possible dans certains quartiers de Paris. Dès le 8 juin, une interdiction de fumer sera mise en place dans 52 jardins et parcs de la capitale, soit 10% des espaces verts disponibles. La mesure, prise par la maire de Paris Anne Hidalgo - et annoncée jeudi à la veille la Journée mondiale sans tabac - pour le bien-être des non fumeurs, des enfants et des joggeurs, ne fait pas l'unanimité.

"On est étudiants, c'est pas normal"

À l'ombre d'un arbre, dans l'un des parcs où des panneaux seront installés pour indiquer l'interdiction, Martine ne comprend pas. "Je trouve que c'est quand même un espace où même si je fume je ne porte pas atteinte à autrui. Donc pour moi ça n'a pas vraiment de raison d'être", explique-t-elle à Europe 1.

Léa renchérit et pointe le montant de l'amende réservée aux contrevenants : "on est étudiants, c'est pas normal. Si tu as envie de fumer de te poser dans un parc, de fumer une cigarette et qu'on te dit : '38 euros', je trouve ça extrême."

"Une mesure parfaite pour les petits"

Mais du côté de l'aire de jeux, beaucoup de parents se félicitent de cette mesure."Ma fille, qui a un an, ça lui est déjà arrivé de ramasser des mégots et de le mettre à la bouche", déplore Maria. "Ça devrait être interdit, cette mesure est parfaite pour les petits".

Une phase de test avait déjà été instaurée dans 6 espaces verts de juillet à novembre 2018. Elle avait permis de réduire le nombre de fumeurs présents dans les parcs, et surtout les mégots jetés au sol.