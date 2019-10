Intoxication dans le Jura : "Mon fils m'a raconté que des enfants étaient tombés dans les pommes"

RÉACTION

Dix-sept collégiens ont été victimes, jeudi, de malaises et deux d'entre eux sont en urgence absolue, après avoir participé à une activité sportive sur le stade de Morbier (Jura), a-t-on appris auprès des pompiers et de la préfecture. Des pompiers issus de huit centres de secours sont intervenus sur le stade et le plan Orsec (Organisation de la réponse de sécurité civile) a été activé.

>> Europe 1 a rencontré Hussein, le père d’un des enfants :

"Le collège m'a appelé à 4h45 pour me dire qu'il y avait un problème, mais sans me préciser lequel. Mon fils m'a raconté qu'il y avait des enfants qui étaient tombés dans les pommes et que ça pouvait être à cause de ce qu'ils avaient bu, mais on ne sait pas encore. Il m'a dit que certains ont fait des crises d'épilepsie. Un hélicoptère est venu emporter l'un des gamins. Mon fils a eu peur, il voulait que je vienne le chercher. Lui n'a rien, il n'avait rien bu ni mangé, parce qu'il avait son goûter dans son sac".

Une enquête a été ouverte pour blessures involontaires par manquement à une obligation de sécurité. Des analyses sont toujours en cours mais les premiers résultats semblent exclure l'eau comme cause potentielle de l'intoxication.