Inondations : une première en France, des véhicules amphibies pour sauver des vies à Mandelieu

Blanc et bleu, aux couleurs de la police municipale, long d’une dizaine de mètres, avec une cabine arrière réservée au transport des personnes secourues, le véhicule est tout terrain. Ces transports chenilles amphibies, fabriqués par une entreprise allemande et qui équipent l’armée suédoise, ont séduit la commune de Mandelieu-la-Napoule qui vient de faire l’acquisition de deux unités. L’outil intéresse également l’armée française.

Après les intempéries destructrices de l’automne 2019 et les inondations meurtrières d’octobre 2015, qui ont fait 20 morts sur la Côte d’Azur, dont huit dans la seule commune de Mandelieu-la-Napoule, la municipalité a souhaité se doter de véhicules puissants. Des engins, adaptés à la topologie de la commune. Les récentes crises ayant démontré que les moyens conventionnels étaient insuffisants pour intervenir au plus fort de la tempête et venir en aide aux populations.

Le brigadier-chef principal Norman est l’un des sept agents de la police municipale de la ville à avoir été formé à la conduite du véhicule "grâce à ces chenilles, le 'Hägglunds' est capable d’évoluer sur tout type de terrain, il navigue sur l’eau et ne craint pas de s’embourber", précise l’agent municipal. "Peu importe le niveau d’eau, deux mètres cinquante ou six mètres, l’engin est capable de franchir tous les obstacles", souligne cet ancien militaire. Le véhicule amphibie est composé d’un poste de pilotage à l’avant et à l’arrière d’un espace spécialement destiné aux personnes secourues. Cette deuxième cabine peut accueillir jusqu’à 16 personnes.

© Municipalité Mandelieu-la-Napoule

Tirer les enseignements des intempéries de 2015 et 2019

Après deux crues dévastatrices en 2019 et des intempéries meurtrières en octobre 2015 , huit morts dans la seule commune de Mandelieu. La municipalité a voulu tirer les enseignements de ces situations de crises "les moyens dont nous disposions jusqu’à présent, notamment les 4x4, étaient insuffisants", explique Pierre Boutillon, "l’idée", insiste le directeur de la police municipale, "est d’avoir des véhicules qui puissent permettre d’aller en tous lieux de la commune, pour porter secours, rétablir le courant électrique, etc." Initialement conçu pour franchir des étendues d’eaux, cet outil peut servir lors d’inondations majeures, mais aussi l’été, lors des grands feux de forêts.

Un investissement pour sauver des vies

À 400.000 euros pièces, l’achat de ces deux véhicules amphibies est un investissement pour Mandelieu-la-Napoule. "C’est la première fois qu’une police municipale est équipée de ce type de véhicule" se félicite le maire Sébastien Leroy qui précise, "ces deux véhicules permettent d’évacuer 32 personnes au total, ils peuvent aussi transporter du matériel et des équipes de secours". La capacité opérationnelle est très élevé, le véhicule est capable de rouler sur route à 75 km/h et de naviguer à plus de cinq nœuds.

Conscient de l’exposition aux risques d’inondations et de submersions de sa commune, Sébastien Leroy insiste, "nous ne pouvons plus accepter, de ne pas pouvoir accéder à de grands ensembles et nous résoudre aux seules évacuations par hélicoptères lors d’intempéries majeures" et le maire de Mandelieu-la-Napoule de conclure, "les inondations vont se reproduire et de toute évidence elles seront plus violentes et plus puissantes".

Pour permettre une meilleure coordination des secours, la commune attend également la livraison prochaine d’un nouvel outil, un PC mobile, lui aussi tout terrain.