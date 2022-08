Incendies : plus de 300 hectares de végétation détruits dans le Finistère et le Morbihan

La France se prépare à une nouvelle vague de chaleur. Les incendies, eux, ont déjà repris en Bretagne. Plus de 300 hectares de végétation ont brûlé dans le Finistère et dans le Morbihan. Des feux touchant notamment les monts d'Arrée qui ont déjà subi de lourds dégâts en juillet. La piste criminelle est privilégiée parce que le scénario de ce dimanche est troublant : 20 départs de feu en simultané dans des communes distantes d'à peine dix kilomètres, le long d'une même départementale.

300 personnes évacuées

Alors, la préfecture a pris ses dispositions. Un arrêté a été publié dans plus de 70 communes du département. Il est désormais interdit de circuler comme de stationner dans les bois. En attendant, 300 pompiers continuent actuellement de lutter contre les flammes. Ils se concentrent sur les communes de Saint-Philibert, Locoal-Mendon et Crac'h. Des renforts venus d'Ille-et-Vilaine, de Vendée et de l'Eure sont arrivés en début de soirée.

Les dégâts sont déjà très importants : 75 hectares de végétation ont brûlé dans le Morbihan, 250 dans le Finistère. Ce samedi soir, environ 300 personnes ont été évacuées vers les communes de Belz et d'Erdeven. Elles ont été accueillies dans des gymnases par la Croix-Rouge et attendent toujours le feu vert des pompiers pour pouvoir regagner leurs locations de vacances.