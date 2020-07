Incendie d’Anglet : "Il y a des cendres partout", témoigne un habitant sous le choc

La forêt de Chiberta, est un ilot de verdure au sein de l'agglomération Bayonne-Biarritz-Anglet, densément peuplée. Mais jeudi, un impressionnant incendie a détruit 100 des 250 hectares que compte le site. Toute la nuit, les quelque 145 pompiers mobilisés ont lutté contre les flammes et sont finalement parvenus à maitriser le sinistre. Au total, onze maisons ont été touchées, dont trois entièrement détruites. Une centaine de personnes a dû être évacuées.

"Toute la rue a été évacuée par la police et les pompiers, maison par maison, raconte un habitant à Europe 1. "Tout autour de moi, la forêt, tous les arbres sont noirs, ils ont brûlé jusqu’en haut. Au sol, il y a des cendres partout. Je ne sais pas trop quoi penser. Je suis un peu blasé".

"On voit ça à la télé habitude"

"Moi, j'ai toute ma famille depuis moults générations. On a toujours été là. Mes arrière-grands-parents et grands-parents, mes parents, n'ont jamais connu d’incendie", poursuit l’homme, encore sous le choc. "On s’attendait à tout sauf à ça. On voit ça à la télé habitude, en Corse ou en Méditerranée, là-bas dans les zones un peu plus arides."

Vient désormais le temps des questions. "Je ne sais pas pourquoi c’est parti, c’est bizarre quand même", s’interroge notre témoin, qui conclut, fataliste : "On se rend compte une nouvelle fois qu'on est rien du tout".