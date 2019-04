Incendie à bord d'un navire de Brittany Ferries : débarquement des passagers à Brest

Le navire de la compagnie Brittany Ferries, victime d'un incendie dans la nuit de dimanche à lundi, est arrivé à Brest et ses passagers débarquaient à bord de leur véhicule ou à pied vers des bus affrétés. Le Pont-Aven, long de 184 mètres, a accosté au port de la cité du Ponant vers 15 heures avec ses 766 passagers et 142 membres d'équipage. Il devait relier Plymouth, en Grande-Bretagne, à Santander, en Espagne.

"Personne n'a paniqué"

Des véhicules, pour la plupart immatriculés en Grande-Bretagne, ont commencé à débarquer du navire et à quitter la zone portuaire vers 16 heures. Les passagers sans véhicule étaient pris en charge à bord de bus afin de se rendre à Roscoff pour embarquer sur un autre navire à destination de Plymouth.

"Cela a été un peu effrayant quand nous avons dû enfiler les gilets de sauvetage", a témoigné auprès de quelques journalistes Andrew Haydon, un habitant du sud-ouest de l'Angleterre. "Personne n'a paniqué", a-t-il cependant ajouté, assurant avoir entendu un "bruit horrible" avant que l'alarme incendie ne retentisse vers 15h30.

Aucun blessé parmi les 766 passagers

Le navire a alerté à 4 heures le Centre régional opérationnel de secours et de sauvetage (CROSS) d'Etel qu'un incendie était en cours dans l'un de ses deux compartiments machine. Il se situait alors à 77 nautiques (soit 142 kilomètres) au sud de la pointe finistérienne de Penmarc'h. "Le feu a été rapidement maîtrisé et il n'y a eu aucun blessé parmi les 766 passagers et les 142 membres d'équipage", a indiqué le porte-parole de la préfecture maritime Riaz Akhoune.