Immersion dans les coulisses de la tour Eiffel, au plus près des antennes radio

C'est le symbole de Paris, mais sa fonction est loin de se limiter à attirer des touristes du monde entier. Si vous vivez dans un périmètre de 70 kilomètres autour de la tour Eiffel, c'est elle qui vous permet d'écouter la radio, et donc Europe 1, sur la bande FM. À l'occasion d'une matinale en direct de la "Dame de fer" ce mercredi, Sébastien Krebs a pu pénétrer dans les entrailles de l'édifice, au plus près des antennes de diffusion radio. Une visite exceptionnelle guidée par Alain Evano, responsable notamment des antennes et des émetteurs de la tour, l'homme grâce à qui les Parisiens et les Franciliens peuvent écouter la radio.

Un local technique à "286 mètres de haut"...

Si le troisième étage de la tour Eiffel marque le point visitable le plus haut pour les touristes, ce mercredi, ce n'est que le début de cette visite. C'est par un escalier en colimaçon très étroit "qui permettait de monter au sommet du temps de Gustave Eiffel", que l'on accède à un local technique perché "à 286 mètres de haut". Soit juste en dessous des antennes qui culminent, elles, à "324 mètres", précise le maître des lieux. Un fois arrivé, ne comptez pas prendre un selfie pour admirer la vue, ici il n'y pas de fenêtres mais des installations qui permettent "de collecter les signaux" radios de 31 fréquences.

... le plus proche des antennes de diffusion

"C'est ici que l'on va recevoir le signal que nous envoie Europe 1 pour qu'on le diffuse via l'une des antennes FM", précise Alain Evano. "Le signal est capté, il descend le long des câbles [vers d'autres installations où travaillent des techniciens] où il est mis sur la fréquence d'Europe 1. Ce signal remonte ensuite jusqu'aux antennes pour le diffuser" à potentiellement 12 millions d'auditeurs. Quant à la diffusion audiovisuelle, cela passe par un autre système qui a pour finalité "la grande antenne blanche que tous les Parisiens connaissent et peuvent voir".

Un ancien lieu de vie avec lits et cuisine

Plus surprenant, au milieu des câbles et autres boîtiers de contrôle se trouvent des lits de camps. "Il n'y a plus de gardiens désormais, mais à une époque la tour Eiffel était un point d'appui pour tout ce qui est notamment reportage télé. Il y avait de l'exploitation en permanence et les personnes dormaient ici entre deux émissions", raconte Alain Evano. Et de conclure : "je pourrais même vous montrer les toilettes les plus hautes de Paris ! Parce que c'était un lieu de vie avec même une douche et une petite cuisine, mais on l'a fait enlever depuis."