La chanteuse Imany : "Les meilleurs repas, c'est quand je suis en tournée"

Grande adepte de la cuisine, la chanteuse Imany livre ses confidences culinaires au micro d'Europe 1, ce samedi. En pensant au repas qui l'a plus marqué, Imany ne cache pas son amour pour la cuisine. "Ce n'est pas une question facile parce qu'honnêtement, j'aime bien manger. Je fais des bons repas, mais les meilleurs, je dirais que ce sont souvent ceux savourés en tournée. Quand je vais à l'étranger, j'aime beaucoup la manière dont on est reçu ; on mange toutes les spécialités", raconte-t-elle.

"J'adore partager la table avec des inconnus"

Difficile pour la chanteuse de choisir un pays seulement : "J'ai vécu des grands moments en Grèce, de beaux moments en Géorgie et j'ai vécu des moments magnifiques en Russie. Donc, c'est un peu difficile de dire quel est le meilleur." Imany adore aussi partager sa table avec des inconnus. "J'adore quand ils sont contents de me présenter les plats de chez eux et d'attendre ma réaction. Puis, on en parle et ils me disent comment c'est préparé", explique-t-elle.

Les pire repas ? Aussi en tournée

Mais les plats engloutis pendant les tournées ont aussi été les pires pour Imany. "Il y a des festivals où les gens sont de bonne volonté. C'est certainement fait par des gens qui veulent bien faire, mais qui ne savent pas toujours cuisiner. Ou parfois il y a beaucoup à faire pour beaucoup de personnes. C'est dur quand on fait dix dates dans le mois et que vous mangez mal", avoue la chanteuse.