Ikea installe des bains bouillonnants en bord de Seine, les écologistes s'insurgent

C'est une opération marketing qui passe mal. Vendredi, samedi et dimanche, le géant du meuble Ikea prévoit l'installation de six bains bouillonnants sur les quais de Seine dans le cadre d'une opération marketing. Le groupe prévoit d'offrir la possibilité à quelques personnes "tirées au sort" de s'y baigner.

VENEZ PRENDRE UN BAIN AVEC IKEA



Du 1er au 3 mars, @IKEA et @ubi_bene installent 6 bains nordiques face à la Seine à l'occasion du lancement du catalogue dédié à l’univers de la chambre et de la salle de bain et proposent une expérience 100% scandinave avec Les Bains Ikea. pic.twitter.com/cNHBbj3ioT