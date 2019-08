Hausse des séjours en montagne ou sur la côte ouest : la canicule a influé sur les vacances des Français

La fin des vacances approche. En ce dernier week-end avant la rentrée scolaire, l'heure est aux premiers bilans pour les acteurs du tourisme. Et si les chiffres sont encore provisoires, les premières tendances montrent que la canicule a influencé les choix de destination des Français, qui ont plébiscité la montagne et la côte ouest.

La montagne a en effet attiré plus de monde cette année, les vacanciers étant allés chercher de la fraîcheur naturelle vers les sommets. Résultat, la fréquentation y affiche une hausse de 4% par rapport à l'an dernier. Le secteur prévoit même une hausse de 10% sur les deux dernières semaines d’août.

Un effet Brexit

La canicule explique également la hausse de la fréquentation des hôtels sur la côte ouest en juillet : +1.1% selon l'UMIH, l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Bretagne, façade atlantique et Pays basque ont enregistré les plus fortes hausses de fréquentation. Avec beaucoup de courts séjours cette année, selon les offices de tourisme. Des départs de dernière minute pour trois ou quatre jours, souvent à proximité de chez soi. La saison a également été marquée par un démarrage tardif. Beaucoup de départs ont ainsi commencé à partir du 20 juillet, tandis que le week-end le plus chargé a été celui du 15 août.

Enfin, un effet Brexit commence a se faire ressentir. Les Britanniques ont été moins nombreux cette année sur la côte atlantique et en Dordogne. Les Espagnols sont en revanche de plus en plus nombreux à venir visiter la France.