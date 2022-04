Guerre en Ukraine : la troupe en exil du Kiev City Ballet en tournée à Mulhouse

Bloqué en France depuis le début de la guerre en Ukraine, le Kiev City Ballet est accueilli gratuitement en résidence au théâtre du Châtelet à Paris. Afin de permettre à ses danseurs de remonter sur les planches et de toucher un salaire, la troupe se mobilise pour mettre sur pied une tournée. Après un passage à Vannes le week-end dernier, elle sera ce dimanche à Mulhouse, pour un spectacle inédit au théâtre de la Sinne, en partenariat avec le ballet de l'ONR, l'Opéra national du Rhin.

"On fait le même métier"

Pour les danseurs alsaciens, ce duo avec leurs homologues ukrainiens est une occasion de montrer leur solidarité, mais aussi une chance de découvrir un nouveau milieu artistique. "C'est important de pouvoir échanger, avec deux univers qui se rencontrent", estime Monica Barbotte, 25 ans, membre du ballet de l'ONR depuis sept ans. Pour elle, il n'y a d'ailleurs pas de différence entre la troupe alsacienne et la troupe ukrainienne : "on fait le même métier, on travaille pour la même cause : la culture".

Les tickets d'entrée au bénéfice des danseurs ukrainiens

La représentation, qui débute à 15h et qui devrait durer un peu moins de deux heures, commencera par un cours commun, une "classe", entre dix des danseurs de l'ONR et leurs 34 homologues du Kiev City Ballet. La compagnie ukrainienne restera ensuite seule sur scène pour proposer un spectacle composé d'extraits de son répertoire, avant une diffusion de l'hymne ukrainien. "Leurs familles sont bloquées en Ukraine, et nous, on est là, en train de danser", détaille Bruno Bouché, le directeur artistique du ballet de l'ONR, à l'origine du projet, "on pourrait croire que ça n'a pas de sens, mais c'est justement ça qui est important, on partage quelque chose ensemble".

Pour lui, il était primordial d'aider le ballet de Kiev à monter une tournée en France, afin que la compagnie puisse continuer de vivre. Le spectacle de dimanche est d'ailleurs largement soutenu par l'Opéra national du Rhin : l'institution a investi près de 25 000 euros dans le spectacle, notamment pour payer les déplacements des danseurs, leur logement et les installations techniques. Les recettes de la billetterie permettront de payer les salaires des danseurs ukrainiens.

Enfin, les spectateurs ont aussi la possibilité de majorer le prix de leur billet (la place est vendue 15 euros), au bénéfice de Médecins sans frontières.