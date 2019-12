Grève : une soixantaine de stations Vélib' seront fermées

Si vous comptiez prendre un Vélib' pour pallier le manque de transport en commun lors du "jeudi noir" dans les transports, attention. Le site Vélib' Métropole avertit qu'une soixantaine de stations sont temporairement fermées dès ce mercredi 4 décembre à 20h.

Une mesure de sécurité

"Pour des raisons de sécurité et en prévision d’une manifestation ou d’un événement culturel, suite à une demande de la Préfecture de police de Paris", est-il indiqué sur le site. Les stations fermées se situent essentiellement dans les 7ème, 8ème, 10ème et 11ème arrondissements de Paris. Pour trouver la station ouverte la plus proche de chez vous, rendez-vous sur la carte interactive dédiée. Pour avoir la liste des stations fermées, ce sera par ici. Cette "réquisition" de la Préfecture de police fait suite à la fermeture de tous les commerces sur les parcours des quelque 250 manifestations qui sont prévues jeudi, selon les prévisions des autorités.

Le cortège parisien s'élancera à 14 heures de la gare du Nord pour rallier la place de la Nation, soit un parcours d'environ cinq kilomètres.