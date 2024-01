Greffe de cheveux en Turquie ou en France : quelle clinique choisir ?

SPONSORISÉ

Pour retrouver confiance en eux, de plus en plus d’hommes se tournent vers la greffe de cheveux dans des cliniques internationales au savoir-faire de pointe : le tourisme médical a le vent en poupe. La Turquie se place comme une référence en matière de greffe capillaire. En parallèle, la France est le deuxième pays au monde ayant le plus de calvitie après la République tchèque, ce qui l’a entraînée à s’améliorer sur ce sujet. À quelles techniques peut-on avoir recours ? Comment choisir la meilleure clinique ? Tour d’horizon avec Capilclinic et La Saharienne.

Les greffes de cheveux, partout dans le monde ?

Capilclinic propose, en Turquie, en France et en Espagne, des technologies de pointe. La pratique de la thérapie par cellules souches en a fait une référence mondiale et a contribué à améliorer les techniques de greffes de cheveux.

Capilclinic a reçu la certification JCI (Joint Commission International), signe de son engagement pour des prestations de haute qualité pour les soins de santé. La clinique parisienne Capilclinic reprend la technique turque "FUE Sapphire", très peu réalisée en France.

Grâce à des professionnels qualifiés et un suivi rigoureux, Paris emboite le pas à la Turquie, référente dans le domaine des greffes de cheveux. Au vu de la forte augmentation de la demande ces dernières années, de nombreux centres ont ouvert partout dans le monde. Néanmoins, mieux vaut rester vigilant car tous n’offrent pas le même niveau de prestation.

La Saharienne rassemble des informations sur ce sujet, dont un guide des meilleures cliniques.

La Turquie particulièrement plébiscitée

Istanbul est une référence dans le domaine des transplantations capillaires. L’une des raisons de cet essor est le prix, plus bas qu’ailleurs en Europe.

Le pays propose des forfaits visant à simplifier au maximum les démarches : prise en charge du transport, de l’hôtel, présence d’un traducteur à chaque étape de l’opération…

La Turquie se démarque aussi en sa qualité de pays touristique : autant joindre l’utile à l’agréable ! L’opération est souvent compatible avec un séjour sur place, à condition de faire attention au soleil et de respecter d’autres restrictions potentielles.

Une opération à prendre au sérieux

Si la greffe de cheveux est aujourd’hui très populaire, elle reste une opération médicale requérant une anesthésie. Peu importe le pays où l’on décide de se lancer, il faut donc vérifier qu’un certain nombre de prestations sont assurées, comme le diagnostic personnalisé visant à tester l’éligibilité du patient. L’objectif de cette prise de contact est aussi de déterminer le prix, qui pourra varier en fonction du type d’intervention et de la quantité de follicules à transplanter. Les professionnels doivent expliquer à chaque patient quelle technique conviendra le mieux.

Notons que la consommation d’alcool et le tabagisme peuvent avoir une incidence sur la qualité de la greffe et sa bonne tenue, et qu’il est impératif de ne pas consommer d’alcool avant la procédure.

Plus de dix ans d’expertise

Leader sur le marché de la greffe de cheveux, Capilclinic a reçu le prix national de la meilleure clinique de greffe de cheveux l’an dernier lors du cinquième Gala des prix de médecine du 21e siècle à Madrid. Cet événement promeut l’excellence dans les domaines de la recherche et des soins.

Capilclinic est la première clinique à proposer des traitements à base de cellules mères. Ce type de pratique prend en compte le temps durant lequel les follicules sont hors du corps (leur temps de survie peut baisser de jusqu’à 2,5% par heure). Objectif : réduire ce temps pour augmenter l’efficacité de la greffe et assurer un résultat plus naturel et durable. Cela implique d’extraire et de nettoyer les cellules régénérantes de la graisse abdominale, puis de les activer avec des protéines naturelles.

Un savoir-faire de pointe

Chez Capilclinic, des experts internationaux, spécialistes de la reconstruction capillaire, officient au quotidien.

La technique FUE Sapphire par micro-canaux est la plus connue. De véritables cristaux de saphir sont utilisés pour ouvrir le plus finement possible les micro-canaux, ce qui fait que le FUE Sapphire donne un résultat plus précis que le FUE classique. Cette opération requiert des analyses en amont pour s’assurer de la compatibilité du patient avec ce processus. Cette technique peut s’accompagner du traitement des cellules mères décrit plus haut.

La technique DHI : qu’est-ce que c’est ?

La technique DHI, ou implantation capillaire directe, est l’une des plus modernes. Elle consiste à implanter directement les follicules extraits de la zone donneuse un à un dans la zone de transplantation.

La précision de cette technique donne un résultat naturel. En retirant le follicule et en l’insérant directement dans le cuir chevelu, le temps de greffe est réduit et les cheveux transplantés sont plus sains et plus forts. Le diamètre de l’incision est plus petit, un meilleur angle est donc obtenu lors de l’insertion du greffon. Les follicules sont plus résistants et permettent d’obtenir une densité plus élevée et un temps de guérison plus court.

Comment choisir la meilleure clinique ?

En Turquie, il est recommandé de privilégier les hôpitaux spécialisés, car les cliniques privées ne sont pas obligées de suivre les mêmes contrôles sanitaires que les hôpitaux. Mieux vaut se rendre dans une clinique spécialisée uniquement dans les greffes capillaires, afin d’avoir accès aux technologies les plus avancées, et donc aux meilleurs résultats. Si l’intervention a lieu en Turquie, il faut s’assurer qu’un traducteur sera présent sur place : c’est l’assurance de bien comprendre tout le processus.

Au niveau des prix, certaines cliniques pratiquent des tarifs particulièrement attractifs, mais prudence ! Une offre en-dessous de 2 000 euros risque de ne pas répondre à toutes les attentes.

Gare aussi au nombre d’interventions par jour. Si la clinique réalise plus de dix greffes quotidiennes, cela peut vouloir dire que la qualité du service est moindre et que le temps alloué à chaque intervention est trop limité.