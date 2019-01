"Gilets jaunes" : quelles sont les stations de métro fermées samedi 19 janvier à Paris ?

Dix stations de métro seront fermées au public samedi à Paris en raison des manifestations de "gilets jaunes" prévues dans la capitale : Tuileries, Concorde, Champs Elysées Clemenceau, Franklin D Roosevelt, Miromesnil, Assemblée Nationale, Varenne, Invalides, Duroc, Saint-François-Xavier. Les correspondances ne seront pas non plus assurées, précise la RATP. La liste complète des stations et lignes de métro ou de RER touchées est disponible sur le site de la RATP. Une cinquantaine de lignes de bus seront également perturbées.

Des stations de Vélib fermées.De nombreuses stations de Vélib seront également fermées samedi. La liste des stations concernées est disponible sur le blog dédié aux Vélib.

Un dispositif de sécurité comparable au week-end précédent. L'exécutif prévoit "un dispositif d'ampleur comparable au week-end précédent", a indiqué le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, Laurent Nuñez. Environ 80.000 policiers et gendarmes doivent donc être mobilisés en France, soit le même nombre que les manifestants la semaine dernière. Ils seront 5.000 à Paris, selon la préfecture de police.