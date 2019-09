Foires aux vins : nos conseils pour bien choisir son vin

Pour acheter une bouteille de vin à moindre coût, plusieurs solutions sont possibles : enseignes de grande distribution, sites internet, cavistes... Sur les bouteilles, le client peut facilement se retrouver face à des étiquettes attirantes, ornées de différentes médailles ou récompenses. Comment faire le tri ? Voici nos conseils.

Dans les rayons des magasins, les clients adoptent des stratégies, comme Alain. Quand il choisit son vin, il prend en compte plusieurs critères dont les médailles. Face à "deux crus plutôt semblables, de la même région, du même cépage, à prix égal", il admet qu'une récompense peut l'aider à faire son choix, dans une moindre mesure. "Un prix, ça va m'influencer mais ce n'est pas un critère déterminant pour moi", affirme-t-il.

La médaille du Concours général agricole : une valeur sûre

La médaille la plus crédible reste le Concours général agricole, un prix sérieux, reconnu et donc fiable. De manière générale, si la répression des fraudes a fait le ménage ces dernières années dans les concours organisés en France, il reste encore des écueils. Pour Thierry Desseauve, co-auteur du guide Bettane et Desseauve, le plus problématique est la qualité du jury.

"La limite de ces concours est toujours la justesse du panel. Il suffit qu'il y ait un leader de table avec une voix qui porte un peu plus haut que les autres pour que tout le monde le suive aveuglément, comme nous goûtons précisément à l'aveugle", affirme-t-il, en ajoutant que "le leader de table n'est pas forcément un dégustateur très fiable".

Quant aux mentions purement commerciales, comme "vieilles vignes" ou "grand vin", elles ont beau être, à première vue, rassurantes mais n'ont finalement aucune valeur.