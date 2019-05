Finistère : un tremblement de terre de 2,8 ressenti près de Quimper

La terre a tremblé vendredi soir près de Quimper, dans le Finistère. Un séisme de 2,8 sur l'échelle de Richter a été ressenti, selon le Réseau National de Surveillance Sismique (RéNaSS).

Un seul séisme malgré deux alertes

La secousse s'est produite à une profondeur de 10 kilomètres vers 22 heures vendredi à proximité d'Elliant, une petite ville à une quinzaine de kilomètres de Quimper et de Concarneau. Dans un premier temps, deux secousses avaient été recensées : une première de 2,8 et une deuxième de 3,7 trois secondes plus tard. La seconde a été retirée des données du site samedi matin.

Contacté par Le Parisien, le RéNaSS a expliqué qu'une erreur s'était produite dans le système de détection des séismes. Des stations distantes de celle de Quimper ont relevé et surestimé une secousse à Lorient alors qu'il s'agissait en réalité de celle de Quimper.

Une région sujette aux petits tremblements de terre

Le Finistère est régulièrement secoué par de petits séismes. En mars dernier, un tremblement de terre de magnitude 3,7 était survenu sur la presqu'île de Crozon tandis que le Centre-Bretagne avait été secoué en février.