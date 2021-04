Fin des restrictions et espoir des stations balnéaires : "La saison va commencer le 3 mai"

REPORTAGE

Une liberté bientôt retrouvée. Le Premier ministre Jean Castex a indiqué jeudi soir que les contraintes de déplacement, 10 km autour de chez soi depuis le début du troisième confinement, seront levées à partir du 3 mai. Puis, à la mi-mai, si la situation sanitaire le permet, les commerces, terrasses et lieux culturels pourront ouvrir à leur tour. Dans les régions touristiques, on attend la fin des restrictions avec impatience. "La saison va démarrer la 3 mai", confie Marianne, derrière le comptoir de la Fraiseraie à Pornic, en Loire-Atlantique.

La commerçante est soulagée : avec la levée des restrictions de déplacement, cette institution locale risque d'être prise d'assaut. "Ça va faire venir du monde", se réjouit-elle. "C'est vrai que la limitation des dix kilomètres coupe un peu."

Le retour des vacanciers et visiteurs locaux

Non loin du glacier, le manège "Rétro et gourmand" tourne parfois presque à vide, faute d'enfants. Après un début de printemps bien morose, le gérant Mickaël attend le 3 mai avec une certaine impatience. "On aurait tous les gens des alentours. On arriverait à voir les Nantais, par exemple, parce que Pornic n'est pas loin de Nantes", explique-t-il. "C'est vrai que c'est un gros manque". Il espère notamment un regain d'activité le week-end.

Même constat et même enthousiasme chez ce marchand de gaufres installé sur le port. Pour Tony, le retour des vacanciers ou de simples visiteurs de la Région devrait redonner un coup de fouet. "Ca va changer pas mal pour nous, puisqu'on aura les Parisiens ou tout le monde peut se déplacer jusqu'à Pornic", souligne-t-il. "C'est sûr que le weekend, on travaillera mieux. Ce sera que positif."

Que du positif, mais à une seule condition, rappelle Loïc, patron du restaurant du Château : être prudent, afin de ne pas relancer la circulation de l'épidémie de Covid-19, juste avant l'été. "Il ne faut pas rouvrir pour refermer. C'est ça qui me gêne", s'inquiète le restaurateur.