Fin de l'épisode pluvieux sur les Pyrénées, retour des gelées dans le Nord

Les pluies vont se calmer mardi sur les départements pyrénéens, la plupart passant de la vigilance rouge à la vigilance orange pour pluie-inondation, tandis que ce sera le retour des grisailles et des gelées dans le nord du pays, prévoit Météo-France. Deux départements - Landes et Pyrénées-Atlantiques - restent en vigilance rouge crues. L'Aisne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège, la Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne sont en vigilance orange pour la même raison.

De rouge à orange pour la vigilance dans le sud-ouest

La vigilance orange pluie-inondation concerne l'Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et la vigilance orange avalanches l'ensemble des départements pyrénéens, précise l'organisme de prévisions météorologiques. Si l'épisode pluvieux se termine sur les départements pyrénéens, il faudra encore compter en tout début de journée sur de dernières pluies sur les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, avec une limite pluie-neige vers 1.300 m, s'abaissant vers 900 m mais sous des précipitations résiduelles.

De la Bretagne aux départements côtiers de la Manche, le temps sera bien nuageux, avec quelques bruines, ne touchant plus que le littoral en soirée. Du Languedoc-Roussillon à PACA, Alpes et Corse, le temps sera sec et ensoleillé, avec du mistral et de la tramontane et du vent de nord sur l'île de Beauté, les rafales montant à 70/80 km/h. Ailleurs, on passera la matinée sous la grisaille, avec des brouillards par endroits, et givrants sous les températures négatives. L'évolution vers les éclaircies est favorable l'après-midi, mais les nuages bas pourront résister dans les régions du nord-est, notamment en Val de Saône et plaine d'Alsace.

Des gelées blanches locales

Côté températures, les minimales seront bien fraîches des Hauts-de-France, Île-de-France au Nord-Est et du Centre-Val-de-Loire à Rhône-Alpes, ainsi que dans les départements situés dans le Massif central. Des gelées blanches seront observées de -1 à -4 degrés, localement -5 degrés. Il faudra donc faire attention, très localement, au regel des chaussées encore humides. Ailleurs, il fera entre 0 et 3 degrés, jusqu'à 4 à 8 en Aquitaine, Bretagne, sur les littoraux atlantiques et de la Corse. Les maximales s'étageront entre 2 et 6 degrés, jusqu'à 8/13 en Bretagne et sur la moitié sud de l'Hexagone.