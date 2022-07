Fêtes de Bayonne : les soignants à l'honneur de cette édition post-Covid

Cela fait deux ans que le public les attendaient. Les Fêtes de Bayonne ont fait leur grand retour le 27 juillet et se clôturent ce dimanche. La ville a revêtu ses couleurs faites de blanc et rouge pour se réunir dans les rues pendant cinq jours. Pour le maire de Bayonne, ce retour est un véritable bonheur, comme il l'a confié au micro d'Europe 1. "Nous sommes à la fois heureux et aussi très nombreux à participer à ces fêtes", estime Jean-René Etchegaray.

Et pour cette nouvelle édition, les soignants ont été à l'honneur : ce sont eux qui ont donné le coup d'envoi des célébrations. "Ce qui est assez exceptionnel puisque généralement, ce sont les représentants du show-business ou des sportifs que l'on honore au balcon de l'hôtel de ville", explique Jean-René Etchegaray. "Et c'est à lui que nous avons souhaité, à l'adresse du personnel soignant et médical et paramédical, effectivement faire honneur à ces personnes là pour tout le travail qu'ils ont réalisé pendant cette période très compliquée."

De la vigilance face aux piqûres

Un hommage au soignant, mais aussi une nécessité d'assurer la sécurité des fêtards, au-delà des bagarres. "Nous avons fait de la prévention pour dire aux personnes qui avaient peut être le sentiment d'avoir été piquées (...), qu'elles peuvent joindre nos postes médicaux avancés. Nous en avons plusieurs dans le centre ville pour vérifier avec des prélèvements s'il y avait quoi que ce soit."

Mais Jean-René Etchegaray se veut rassurant : "Il n'y a pas eu de malaise, il n'y a pas eu de difficultés particulières et les prélèvements effectués ont permis de lever le doute", conclut-il.