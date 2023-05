EUROPE 1 ET VOUS - À Strasbourg, le feu jaune testé sur trois passages piétons

Le feu tricolore existe désormais pour les piétons. À Toulouse, Nice, Nantes, Metz, Nancy et Strasbourg, une expérimentation vient d'être lancée pour tester le feu jaune pour les piétons. Le dispositif vise à améliorer la sécurité des piétons qui s'apprêtent à s'engager sur un passage protégé. Car en agglomération, 40% des accidents mortels impliquant des piétons ont lieu sur un passage clouté. Europe 1 a recueilli les premières impressions des passants à Strasbourg.

"C'est bien que ça arrive à Strasbourg"

Installé porte de l'Hôpital depuis une semaine, le nouveau feu piéton ne passe pas inaperçu. Mégane passe ici tous les jours à vélo pour revenir du boulot. "C'est super bien parce que ce feu est hyper court pour les piétons, ça évite que l'on se précipite quand on n'a plus le temps", témoigne-t-elle au micro d'Europe 1. D'autant que 30.000 voitures empruntent cette rue tous les jours pour aller du centre-ville à l'autoroute.

Tiffany, qui rejoint le tram après avoir récupéré son fils à la crèche, est convaincue par ce système qu'elle a déjà vu à l'étranger. "On l'a vu à Palma de Majorque, en Allemagne… C'est bien que ça arrive à Strasbourg."

Le feu jaune clignote pendant six secondes, le temps de traverser

Le feu clignote pendant six secondes, pile le temps nécessaire pour traverser. "Le feu vient de passer au jaune, on peut traverser sans courir et dès qu'on va arriver sur le bord du trottoir, le feu va s'arrêter de clignoter. On a fait notre traversée tranquillement avant que les voitures ne démarrent à l'instant", explique Yves Vogel, responsable de la circulation. La municipalité a dépensé 5.000 euros pour installer ces nouveaux boîtiers sur trois passages piétons.