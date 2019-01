Europe 1 en direct du commissariat d'Amiens : Nikos Aliagas "parlera de tout, sans tabou"

Après les "gilets jaunes" de Mourenx avec Nikos Aliagas, ceux de Saint-Avold, Brignoles et Calais avec Matthieu Belliard, Europe 1 donne la parole ce vendredi aux policiers, en direct du commissariat d’Amiens, pour une matinale spéciale de 7h à 9h. "On parlera de tout, sans tabou et sans juger. Le plus important, c'est de donner la parole", a assuré Nikos, jeudi soir au micro de Matthieu Belliard.

"Donner la parole". "On essaiera de vous raconter le quotidien des forces de l'ordre, dans un contexte très particulier. On abordera les consignes, comment motive-t-on les troupes… On va aussi se poser des questions, parce qu'il y a un taux anormalement élevé de suicides depuis le début de l'année. On va également voir la lassitude, le ressenti sur la longueur, l'usure… Bref, être au plus près des Français dans un commissariat. On va leur donner la parole, et voir aussi quelle est la perception de la police par les habitants d'Amiens", a poursuivi Nikos.

"Jusqu'où les policiers peuvent-ils aller ? Les policiers sont-ils sensibles aux critiques ?", s'est également demandé Nikos, alors que les forces de l'ordre sont pointées du doigt lors des manifestations de "gilets jaunes", en raison notamment de plusieurs blessures graves provoquées par des lanceurs de balles de défense (LBD).