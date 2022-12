EUROPE 1 & VOUS - Découvrez la recette du tartare de betterave du chef Diego Delbecq

Que faire comme repas pour le réveillon de la Saint-Sylvestre ? Avec l'inflation, certains voudront fêter la nouvelle année sans se ruiner. Maximilien Carlier a rencontré Diego Delbecq, formé par le chef étoilé Marc Meurin. Il a été distingué cette année "jeune talent Gault et Millau" dans la catégorie "Grand de demain". Ce chef du restaurant Rozo, situé à Marcq-en-Baroeul dans les Hauts-de-France, nous livre sa recette pas chère afin de régaler la table.

La recette du tartare de betterave aux œufs

Ingrédients :

- De la betterave hachée cuite dans du gros sel. (Cuisson 1h30-2h15 à 160°)

- Un jaune d'œuf mariné avec du vinaigre balsamique et de la sauce soja

- Oignons au vinaigre

- Une gousse d'ail

- Une cuillère à café de moutarde

- Crème épaisse fumée

- Une cuillère à soupe de câpres

- Une cuillère à soupe de cornichons

- Une cuillère d'Estragon haché

- Une cuillère d'œufs de saumon

- Des pickles de betterave

- Raifort

© Maximilien Carlier / EUROPE 1

La recette :

Mélangez deux cuillères de betterave hachée, une cuillère d'Estragon, les câpres et les cornichons. Ajoutez ensuite la moutarde, la cuillère de crème épaisse fumée, puis les oignons et l'ail. Assaisonnez avec sel, poivre et tabasco. Mélangez le tout.

Déposez une quenelle de betterave sur une assiette. Faites un petit creux à l'intérieur pour y déposer l'œuf mariné. Recouvrez le tartare et l'œuf avec des pickles de betterave. Ajoutez au-dessus les œufs de saumon. Enfin, râpez du raifort.

"Une entrée facile à réaliser", pour le chef Diego Delbecq. "Il est possible de tout préparer en avance afin de profiter des convives. Cela apporte beaucoup de fraîcheur et ce n'est pas cher. Il y en a pour 1€, 1€20 par tête. Quand on a déjà fait l'apéritif, les éternels toasts, le champagne, cette entrée donne un coup de fouet pour continuer le repas", assure-t-il. De quoi épater à coup sûr vos invités !