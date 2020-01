Et si votre poubelle changeait son sac à votre place ?

Qui n'a jamais rêver de pouvoir se passer de la corvée de la poubelle ? Un premier pas dans cette direction vient en tout cas d'être franchi avec la start-up Townew, qui a mis au point une poubelle capable d’installer son sac toute seule et de le refermer, pour éviter de se salir les mains. Dans sa chronique, notre spécialiste des innovations Anicet Mbida nous en dit plus sur ce nouvel objet qui pourrait très bientôt débarquer chez vous.

Un sac poubelle qui se ferme et se remplace en appuyant sur un bouton

Mains sales, résidus non-identifiés, ou même l'odeur...il y a des tas de raisons de ne pas aimer vider sa poubelle. Mais grâce à cette dernière innovation, il vous sera de plus en plus difficile de trouver des arguments pour ne pas le faire. Sur cette poubelle high tech de la start-up Townew, il vous suffit d'appuyer sur un bouton lorsqu'elle est pleine pour qu'automatiquement, le sac se referme et soit scellé, de façon hermétique. Il ne vous reste alors plus qu'à le mettre dans le bac à ordures. Une fois de retour, vous aurez même la surprise de voir qu'elle a d'elle-même installée un nouveau sac en lieu et place de l'ancien.

Si la cerise sur le gâteau serait une poubelle qui va se vider toute seule, sachez que... ce n'est pas pour tout de suite. Mais les innovations sont nombreuses dans le domaine, comme cette poubelle qui remplace le siphon de votre évier et trie automatiquement les les liquides des solides. Concrètement, vous pouvez tout y jeter, puisque le système va même composter vos déchets et laisser uniquement passer l'eau. Cette innovation vient d'être annoncée par la société Sepura. Maniaques ou fainéants de tous poils, ces innovations sont donc pour vous.