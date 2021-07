Enlèvement à Lannion : l'enfant et le père retrouvés sains et saufs

Le petit Dewi, âgé de huit ans et qui avait été enlevé vendredi matin à Lannion dans les Côtes-d'Amor par son père, a été retrouvé sain et sauf au même endroit que son ravisseur à Plouaret, dans le même département, a-t-on appris auprès du parquet de Saint-Brieuc. "Aux alentours de 15h, ils ont été récupérés sur la commune de Plouaret sains et saufs", a déclaré Bertrand Leclerc, le procureur de Saint-Brieuc. Une alerte enlèvement avait été diffusée samedi matin et a donc pris fin dans l'après-midi.

Pas de difficultés lors de l'interpellation

D'après une source policière, "l'enfant a été retrouvé sain et sauf avec son père dans un champ à Plouaret". Selon les gendarmes, le père et l'enfant ont été retrouvés à une quinzaine de kilomètres du sud de Lannion. "On a eu un renseignement disant qu'ils avaient été aperçus dans ce coin, on a déplacé l'hélico, des chiens et le personnel", ont indiqué les gendarmes, précisant qu'il n'y a pas eu de "difficultés" lors de l'interpellation. Environ 70 gendarmes étaient mobilisés pour retrouver Dewi, qui avait été enlevé vendredi en fin de matinée à la Maison du département de Lannion.

Le père avait enlevé l'enfant "brusquement en surprenant la vigilance des personnes chargées de surveiller le droit de visite", avant de prendre la fuite en voiture "avec une grande précipitation", avait indiqué à le procureur de Saint-Brieuc. Le ravisseur présumé, âgé de 38 ans et originaire de la région rennaise, présente des antécédents judiciaires.