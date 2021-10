En manque d'urgentistes, l'hôpital de Bourgoin mise sur une vidéo humoristique pour attirer

REPORTAGE

"Vous voulez de l'action ? Vous voulez de l'ambiance ? Alors rejoignez-nous à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu !" À première vue, on se demande à quoi on a affaire dans cette vidéo d'un peu moins de trois minutes. Il s'agit en réalité d'un petit appel à l'aide : le personnel de l'hôpital de la ville iséroise tente de pourvoir les postes inoccupés dans l'établissement, mais comme ailleurs, les blouses blanches ne se bousculent pas au portillon pour l'instant, d'où l'idée d'attirer l'attention au travers d'une communication originale.

La vidéo, publiée le 11 octobre et visionnée près de 9.000 fois, se veut dynamique et positive, avec les codes de programmes variés (Avez-vous déjà vu ?, Grey's Anatomy, Mission : Impossible…). Du second degré, donc, mais le petit film insiste dans le même temps sur les qualités de l'hôpital de Bourgoin, ses locaux spacieux et récents, ses équipements ultramodernes dans le but, d'attirer les médecins urgentistes.

"Un message un peu décalé"

"C'est un message un peu décalé", assure Laurence Bernard, la directrice, au micro d'Europe 1. "L'objectif est de donner envie à des jeunes très présents sur les réseaux sociaux, des jeunes professionnels, de rejoindre les équipes d'urgence du Centre hospitalier Pierre Oudot, qui souffre, comme tant d'autres services en France, de difficultés de recrutement d'urgentistes assez peu nombreux sur le marché aujourd'hui."

Si les vues se sont multipliées, il reste maintenant à concrétiser ce buzz en CV de médecin déposés sur le bureau de la direction. Ce n'était pas encore tout à fait le cas mercredi, mais "ça va venir", espère-t-on à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu.