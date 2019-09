EN IMAGES - Le World Rescue Challenge, les JO des pompiers

Ce sont en quelques sortes les Jeux Olympiques des pompiers. Le World Rescue Challenge réunit jusqu'à dimanche à La Rochelle quelque 300 pompiers venus de 16 pays différents pour déterminer qu'elle est la meilleure équipe nationale.

Crédit photo : Stéphane Place/ Europe 1

Encouragements, applaudissements des supporters...le WRC a tout d'une compétition sportive. A ceci près qu'ici il n'y a pas de buts à marquer, mais des opérations de secours à réussir. Parmi les épreuves, celle de la désincarcération, durant laquelle une scène d'un accident de la route est reconstituée.

#E1we#LaRochelle@WRC2019France@PompiersFR Reportage @Europe1 => Jusqu’à dimanche, 300 pompiers de 16 pays différents, réunis à La Rochelle, pour le World Rescue Challenge 2019. Deux épreuves: le secours routier (la désincarcération) et le secours aux personnes pic.twitter.com/cBYYvsEwZE — Stéphane Place (@StephanePlace) September 14, 2019

"On avait 30 minutes pour réaliser l'extraction de deux victimes piégées dans un véhicule sous l'œil de trois juges", explique au micro d'Europe 1 Julien Manez, pompier en Charente maritime. "Un juge pour la partie commandement, un pour la partie technique et enfin, le dernier pour la partie médicale et secourisme".

"Il y a toujours des petites choses à prendre des autres pays"

"C'est un challenge", résume de son côté Antonio, membre de l'équipe espagnole, sérieuse prétendante au titre de cette 20ème édition du WRC. "Même si tu crois que tu es le meilleur au monde, il y a toujours des petites choses à prendre des autres pays dans la façon de travailler", ajoute-t-il.

Dans le public, forcément, beaucoup de pompiers. Des volontaires, mais aussi des professionnels comme Pierre qui est impressionné par la performance de l'équipe galloise. "C'est leur quatrième action avec des outils hydrauliques en 10 minutes, c'est très impressionnant", commente-t-il. Mais au-delà du classement, le WRC est aussi un moment de fraternité, de partage des connaissances et des techniques.