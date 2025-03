EN IMAGES - 5 ans après le Covid-19, revivez le premier jour du confinement en France

Le 17 mars 2020, la France entrait dans son premier jour de confinement. Les Français étaient contraints de rester chez eux, à l'exception de quelques raisons essentielles. Les rues se vidaient, tandis que la police contrôlait les déplacements. Retour en images sur cette période inédite qui a bouleversé les habitudes du pays.

C'était il y a cinq ans. Le 17 mars 2020, à midi pétante, la France rentrait dans son premier jour de confinement. Marqué par une atmosphère inédite et une organisation progressive, les Français étaient obligés à rester chez eux sauf pour des raisons précises comme pour les métiers indispensables, courses alimentaires, soins médicaux, assistance aux proches, ou encore l'exercice physique individuel.

La police et la gendarmerie ont commencé à effectuer des contrôles dans les rues et sur les routes, infligeant des amendes aux contrevenants à 135 euros en cas de non-respect des règles. Cette période a vidé les rues des villes et a changé les habitudes des Français. Retour en image sur cette phase inédite.

Pas un chat dans les rues

Les rues de Paris, habituellement animées, se sont vidées. Les grands boulevards, les quais de Seine, les Champs-Élysées ou encore des monuments emblématiques comme la tour Eiffel ou encore l'Arc de Triomphe étaient quasiment déserts.

Le pont d'Iéna à Paris lors du premier jour du confinement le 17 mars 2020. AFP / © Denis Meyer / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Seuls quelques passants, souvent munis d’attestations, circulaient pour aller faire des courses, promener leur animal de compagnie ou se rendre au travail pour les professions essentielles.

Place du Châtelet, en plein cœur de la capitale, le 17 mars 2025. © Virginie Merle / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

À quelques centaines de kilomètres, à Bordeaux, la situation est similaire à celle de la capitale. Le centre-ville a été vidé de ses passants, et des contrôles policiers ont eu lieu dans les rues, notamment près des quais et des lieux de passage comme la rue Sainte-Catherine, plus grande rue commerçante d'Europe.

Premier jour du confinement rue Sainte-Catherine à Bordeaux, les contrôles de police ont commencé. AFP / © Constant Forme-Becherat / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Les Bordelais ont rapidement suivi les consignes, et l’ambiance a été marquée par l’incertitude et la désorientation face à la nouvelle situation comme à Toulouse, Marseille ou encore Lille et Lyon. Les habitudes ont changé dans les rues, mais aussi dans les habitations.

Des habitudes qui ont changé

Le confinement a bouleversé de nombreuses habitudes de vie des Français. À commencer par le télétravail. Avant, il était encore relativement peu répandu dans l'Hexagone et souvent réservé à certains secteurs ou à des cas spécifiques.

À Montreuil, le 17 mars 2020, le premier jour du confinement signe aussi le premier jour de télétravail. AFP / © Remi Decoster / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Mais à partir du 17 mars 2020, il a explosé. De nombreuses entreprises ont dû s'adapter à ce nouveau mode de travail. Beaucoup de salariés ont pris goût au télétravail, qui a permis une meilleure gestion de la vie personnelle et professionnelle. Certains secteurs ont depuis adopté le télétravail de manière permanente ou partielle.

Les pratiques sportives des Français se sont aussi réorganisées avec la course à pied, devenue plus populaire en raison des restrictions.

Désertée par les promeneurs, la promenade des Anglais à Nice est prise par les joggeurs et ce dès le premier jour du confinement. AFP / © Arié Botbol / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

La course à pied, qui pouvait se pratiquer seul et en extérieur, est donc devenue l'une des seules options pour rester actif, tout en respectant les règles sanitaires. Cela a poussé beaucoup de personnes, y compris celles qui n'étaient pas particulièrement sportives auparavant, à enfiler leurs baskets et à courir.

Chant de casseroles à 20 heures

L’élan de solidarité qui s’est manifesté pendant le confinement en 2020 a été l’une des facettes les plus positives et humaines de cette période. À 20 heures pétante, certains habitants ont commencé à applaudir aux fenêtres pour soutenir les soignants, un geste qui deviendra un rituel quotidien.

À 20 heures pile, un peu partout en France, des personnes applaudissent sur les balcons en soutien envers le personnel soignant. AFP / © Remi Decoster / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

En plus de ces gestes symboliques, des organisations ont collecté des dons pour financer l’achat de matériel pour les hôpitaux. Cette période de l'histoire a marqué un tournant historique dans la vie des Français. Cinq ans plus tard, les traces de ce moment restent présentes, à la fois dans les comportements et dans la mémoire collective.