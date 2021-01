EN DIRECT - Coronavirus : Olivier Véran dit espérer "pouvoir éviter" une troisième vague

L'ESSENTIEL

Les nouvelles restrictions sanitaires, décidées en conseil de défense, sont entrées en vigueur en France. Ses frontières sont désormais fermées aux pays extérieurs à l'Union européenne, "sauf motif impérieux", et les centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20.000 m2 ont également fermé. Dans un entretien au Journal du Dimanche, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a justifié la décision de l'exécutif de ne pas imposer un troisième confinement et dit espérer "pouvoir éviter" une troisième vague de Covid-19 en France.

Selon le dernier bilan des autorités sanitaires, la circulation épidémique reste élevée, tout comme la pression sur le système hospitalier, avec plus de 27.000 patients hospitalisés. Dans le reste de l'Europe, la circulation de ces nouveaux variants, plus contagieux que la souche dominante, continue d'inquiéter. Face aux retards dans la livraison des vaccins, l'Allemagne a menacé les laboratoires d'action en justice.

Suivez notre direct

Les informations à retenir : Les nouvelles restrictions visant à freiner l'épidémie en France sont entrées en vigueur

75.802 morts en France, la pression hospitalière reste forte

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, dit espérer "pouvoir éviter" une nouvelle vague

Face aux retards de vaccins, l'Allemagne menace les laboratoires d'action en justice

Nouvelles restrictions en France

La France ferme, à partir de dimanche, ses frontières aux pays extérieurs à l'Union européenne, "sauf motif impérieux", afin d'essayer de freiner la propagation de l'épidémie. Le gouvernement a parallèlement décidé de fermer dès dimanche les centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20.000 m2 et de renforcer les jauges de fréquentation dans toutes les grandes surfaces.

Alors que restaurants et bars sont fermés dans le pays depuis fin octobre, 24 restaurants clandestins découverts à Paris, jeudi et vendredi, vont faire l'objet d'une fermeture administrative de 15 jours.

Olivier Véran espère "pouvoir éviter" une nouvelle vague

Une nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19 est à craindre, notamment en raison des effets possibles du variant anglais, mais "peut-être pourrons-nous l'éviter", espère dimanche le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans une interview au JDD, notant "une légère décélération" des contaminations.

Lorsque la décision de ne pas reconfiner "a été prise vendredi en conseil de défense, l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas quotidiens, avait peu augmenté depuis quatre jours. C'est encore le cas aujourd'hui", souligne le ministre.

Par ailleurs, les résultats de la deuxième enquête flash sur les variants, anglais notamment, que le ministre a reçus vendredi, "montrent que sa circulation s'intensifie - de 50 % chaque semaine - mais de manière moins intense qu'à l'étranger où des hausses de 70 à 100 % ont été relevées". Cela signifie que "le danger auquel nous faisons face est possible, voire probable. Mais il n'est pas certain", explique Olivier Véran, justifiant la décision de l'exécutif de ne pas imposer à ce stade de troisième confinement. "La légère décélération des contaminations peut nous permettre d'observer, durant quelques jours, ce qu'il va se passer".

"Tout laisse à penser qu'une nouvelle vague pourrait se profiler à cause du variant ; mais peut-être pourra-t-on l'éviter grâce aux mesures que nous avons décidées tôt, et que les Français respectent", poursuit le ministre de la Santé, pour qui "l'idée, c'est de gagner du temps, de limiter la casse". Mais, ajoute-t-il, "si l'incidence repartait à la hausse, nous n'hésiterions pas. Nous n'avons jamais dit que nous ne reconfinerions pas dans les quinze jours à venir si c'était nécessaire".

Plus de 27.000 patients hospitalisés en France

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés reste à un niveau élevé, autour de 27.000, de même que celui des patients en réanimation (environ 3.000), selon les chiffres diffusés samedi par l'agence sanitaire Santé publique France. Samedi, 27.242 personnes étaient hospitalisées en raison du Covid, dont 3.103 en réanimation (les services réservés aux patients les plus gravement atteints), des niveaux similaires à la veille (27.270 et 3.120). Trois semaines plus tôt, le 9 janvier, on comptait environ 24.000 malades du Covid hospitalisés, dont 2.600 en réa.

En moyenne, sur les 7 derniers jours, environ 1.600 nouveaux malades du Covid sont hospitalisés chaque jour en France, dont 250 en réa. En outre, 242 décès ont été enregistrés à l'hôpital en 24 heures, pour un total de plus de 75.000 morts depuis le début de l'épidémie. L'agence sanitaire rapporte 24.392 nouvelles contaminations, et un taux de positivité des tests à 6,9% contre 7% la veille.

Quatre semaines après le début de la vaccination en France, près de 1,45 million de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Parmi elles, un peu plus de 41.000 ont déjà reçu les deux doses, selon Santé publique France.

Retards des vaccins : l'Allemagne menace les laboratoires d'action en justice

Le gouvernement allemand a menacé, dimanche, d'action en justice les laboratoires ne "respectant pas leurs obligations" de livraison de vaccins à l'Union européenne, alors que les tensions montent autour des retards pris par le britannique AstraZeneca.

"S'il s'avère que des entreprises n'ont pas respecté leurs obligations, nous devrons décider de conséquences judiciaires", a menacé le ministre allemand de l'Économie, Peter Altmaier, dans une interview au quotidien allemand Die Welt. "Aucune entreprise ne peut favoriser un autre pays par rapport à l'UE après coup", a-t-il ajouté.

Le ton est monté ces dernières semaines entre les dirigeants européens et le laboratoire britannique AstraZeneca, qui a accumulé les retards de livraisons de son vaccin anti-Covid. Le groupe a expliqué ne pouvoir livrer qu'"un quart" des doses initialement promises à l'UE au premier trimestre, accusant une "baisse de rendements" dans une usine européenne.

L'UE accuse implicitement AstraZeneca d'avoir favorisé la Grande-Bretagne dans la livraison de ses vaccins, au détriment de ses obligations contractuelles avec Bruxelles.

Plus de 2,2 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 2,2 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, samedi à 11h GMT. Plus de 102 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (436.810), suivis du Brésil (222.666), du Mexique (156.579), de l'Inde (154.147) et du Royaume-Uni (104.371).