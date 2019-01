En cas de Brexit dur, les marins de Boulogne-sur-Mer craignent "une guerre des flottilles"

REPORTAGE

Sur le quai du plus grand port maritime de France, à Boulogne-sur-Mer, les pêcheurs sont inquiets. Mardi soir, ils ont suivi le vote du parlement britannique. Le non à l'accord avec l'Union européenne leur fait peur, car un Brexit dur signifierait pour eux le rétablissement des frontières maritimes.

"Des licenciements" à venir ? Le port est situé à 40 kilomètres des côtes britanniques. Et chaque jour, les marins vont pêcher dans les eaux anglaises. "Entre 60% et 70% de notre pêche est côté anglais. On suit le poisson, qui n'a ni limite, ni frontière !", explique Jean-Marie Baheu, un pêcheur interrogé par Europe 1. "Il y a de la raie, du turbot, du bar, de la sole… Si on nous retire les eaux anglaises, il y aura des licenciements de matelots pour compenser la perte", ajoute-t-il.

Vers "une guerre des flottilles". Les marins français ne sont pas les seuls à pêcher dans les eaux anglaises. Des Belges et des Hollandais s'y rendent aussi. Et si cela leur est interdit, ils viendront pêcher dans les eaux françaises. "Ça peut nous amener à une guerre de flottilles", met en garde Stéphane Pinto, un représentant des pêcheurs. "Les flottilles n'ont pas du tout les mêmes techniques de pêche. C'est sûr, on va se gêner pour travailler dans la bonne cohabitation. Ce serait la bataille navale dans les eaux de France."

La semaine dernière, Frédéric Cuvilier, le maire de Boulogne-sur-Mer et ancien ministre des Transports, a rencontré le Premier ministre pour l'alerter. Mais avec le vote de cette nuit, tout va s'accélérer. Un pêcheur glisse : "Vous connaissez les 'gilets jaunes'… Bientôt, ce seront les cirés jaunes qui manifesteront pour défendre la pêche française face au Brexit !"