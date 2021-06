Egalité femmes-hommes : quand des enfants écrivent à Emmanuel Macron

Du mercredi 30 juin au vendredi 2 juillet se tient à Paris le Forum Génération Egalité, organisé par ONU Femmes. Plus de 700 dirigeants et responsables d’ONG y sont attendus pour réfléchir ensemble à des solutions concrètes en faveur des droits des femmes. A cette occasion, les éditeurs Milan et Bayard Jeunesse donnent la parole aux moins de 13 ans, et leur proposent d’écrire sur une carte postale leur vision de l’égalité entre les filles et les garçons. Plus de mixité à l’école, plus d’héroïnes dans les histoires, plus de femmes au pouvoir : tous leurs vœux pour l’avenir seront lus et adressés à Emmanuel Macron dans le cadre du Forum Génération Egalité.

"Plus tard, j’aimerais avoir le même salaire qu’un homme"

Sur ces cartes on reconnaît la graphie ronde des élèves appliqués. Il y a quelques toutes petites fautes d'orthographe, mais surtout des mots pleins d’espoir pour dessiner le monde de demain. "Plus tard, j’aimerais être scientifique ou avocate. J’espère surtout être autant payée qu’un homme", rêve tout haut Laura, en classe de CM2 à Paris. Elle a réfléchi avec ses camarades au message à envoyer à Emmanuel Macron. "Moi ça me procure de la fierté que quelqu’un de haut placé puisse faire quelque chose de nos lettres", confie Nathan. "Il peut faire changer les choses", poursuit-il.

Si tous ces écoliers se sont portés volontaires pour écrire une carte au président, c’est parce qu’ils planchent depuis des mois sur le sujet de l’égalité entre les filles et les garçons. Chaque semaine, ils débattent ensemble avec leur institutrice autour de questions du quotidien : les filles ont-elles autant le droit de s’exprimer en classe que les garçons ? Y a-t-il des couleurs réservées aux filles ? Peut-on pleurer en public quand on est un garçon ?

Plus de mixité

Ils sont donc devenus incollables sur le sujet, et ont même des pistes de solutions. "Dans la cour de récré, c’est plutôt les garçons qui font des jeux et les filles restent à côté", a remarqué Malo. "Mais vraiment on essaye, on a fait de gros efforts, et c’est beaucoup plus mixte qu’avant", conclue-t-il.

C’est d’ailleurs pourquoi ils ont tenu à faire des petits groupes mixtes au moment de prendre la plume. Bayard a reçu autant de lettres de filles que de garçons, tous décidés à montrer que la lutte contre le sexisme n’est pas qu’une affaire de grands.