Drones, camion-piscine et cours de natation : comment lutter contre les noyades ?

L'augmentation est sensible avec les fortes chaleurs : depuis le début du mois de juillet, le ministère de l'Intérieur recense 108 noyades, dont 60 mortelles, soit 30% de plus que l’an dernier. Dernier drame en date : le décès d'un enfant de deux ans, qui a vraisemblablement échappé à la surveillance de ses parents et s'est noyé dans une piscine privée de Saint-Vert, en Haute-Loire. Pour enrayer ce fléau, l'île des Loisirs de Cergy-Pontoise, en région parisienne, où de nombreux jeunes viennent se rafraîchir, a mis en place différents dispositifs.

Des drones avec haut-parleur

Autour de l'étang central, les sauveteurs veillent au grain sur les quelque 40.000 personnes que la base peut accueillir chaque week-end. Mais cela ne suffit pas toujours, explique au micro d'Europe 1 Gérard Simbille, le président de l’île des Loisirs : "En termes de noyade, ce qui est beaucoup plus inquiétant pour nous, c'est tous ceux qui veulent transgresser les règles et aller se baigner dans les autres étangs qui sont interdits à la baignade."

"C'est pour cela qu'on met en place des dispositifs nouveaux, comme la vidéosurveillance, ou le drone avec haut-parleur qui permet d'aller dire aux gens : 'sortez de l'eau, c'est dangereux'", poursuit le responsable. Ce drone, qui a été présenté jeudi à la ministre des Sports, sera bientôt généralisé à toutes les bases de loisirs d'Île-de-France.

"Il est capable de flotter maintenant"

Mais pour Roxana Maracineanu, l'essentiel est que tout le monde puisse apprendre à nager. Lors de sa visite à Cergy, l'ancienne championne de natation à d'ailleurs mis la main à la pâte, donnant ses conseils dans un prototype de camion-piscine, qui se déplace dans les villes et villages sans équipements pour dispenser des leçons de natation. "Il est capable de flotter maintenant, alors qu'avant, il n'avait jamais mis la tête dans l'eau", s'est félicité la ministre auprès d'un élève.

Elle souhaite désormais multiplier les camions de ce genre, tout en insistant sur la première précaution pour éviter les noyades : bien surveiller ses enfants. L'an dernier, avec la canicule, les noyades avaient déjà progressé de 30%. L'augmentation atteignait 95% pour les enfants de moins de 6 ans.