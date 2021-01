Disparition d'Estelle Mouzin : 18 ans après à Guermantes, "la souffrance est permanente"

18 ans après la mort d’Estelle Mouzin, une marche blanche a été organisée à Guermantes. Une centaine de personnes se sont rassemblées samedi après-midi devant la boulangerie de la petite ville de Seine-et-Marne, là où la fillette avait été aperçue pour la dernière fois avant sa disparition en 2003. Le cortège mené par Eric Mouzin, le père d’Estelle, a marché en silence jusqu’au cerisier planté en mémoire de la victime. "Les pièces du puzzle s’assemblent petit à petit", a déclaré Eric Mouzin.

De nouvelles fouilles pour retrouver le corps d'Estelle

Tony, venu marcher en mémoire d'Estelle, travaillait à la mairie et connaissait la fillette et ses parents. Comme d'autres habitants de la ville, il vit avec ce drame depuis 18 ans. "On a encore une souffrance permanente. Le seul truc qu’on veut, c’est que Michel Fourniret nous dise où est le corps. Je pense au papa et à la maman qui ont envie de faire leur deuil. Tant qu’on aura pas trouvé le corps, ce sera une souffrance", explique-t-il.

Michel Fourniret, 78 ans, condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001, a fini par avouer en mars 2020 sa responsabilité dans la disparition d'Estelle Mouzin, après avoir été mis en cause par son ex-épouse et complice Monique Olivier. Début décembre, les fouilles d'envergure menées dans une ancienne propriété du tueur en série pour retrouver le corps de la victime sont restées sans résultats. "D'autres fouilles auront lieu", a affirmé samedi l'avocat de la famille Mouzin, Didier Seban.