Des tonnes de déchets abandonnés sur les pentes de l'Everest destinés au recyclage

Une dizaine de tonnes de déchets, échelles en aluminium, tentes fluorescentes, canettes et autres objets abandonnés par les alpinistes ont été recueillis sur les pentes de l'Everest par des équipes népalaises et doivent maintenant être recyclés. Quatorze personnes dépêchées par le gouvernement de Kathmandou ont ainsi passé six semaines entre le camp de base vers le "toît du monde" et le camp numéro 4, à près de 8.000 mètres d'altitude, pour y ramasser des objets en plastique, comme des bouteilles ou du matériel d'escalade hors d'usage, ou encore des récipients d'excréments humains.

Avec le réchauffement climatique, la fonte des glaciers met à jour des détritus abandonnés par les grimpeurs au fil des décennies, peu soucieux des traces qu'ils pouvaient laisser derrière eux. Des sacs entiers de déchets ont été acheminés vers Kathmandou par des hélicoptères de l'armée ou à bord de camions qui sont descendus vers la vallée le long de routes sinueuses. Ces tonnes de détritus sont désormais destinées au recyclage dans une usine locale qui a pris possession de la marchandise mercredi, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement.

"Il y a généralement beaucoup de métal, d'aluminium, de verre, de métal"

"Nous avons recueilli (les déchets) mais les gérer est également très important", a déclaré à la presse le responsable du département du Tourisme au Népal, Dandu Raj Ghimire. Les détritus seront triés manuellement et recyclés en conséquence. "Il y a généralement beaucoup de métal, d'aluminium, de verre, de métal léger et lourd qui peuvent être aisément recyclés", a expliqué Nabim Bikash Maharjan, de l'organisation Blue Waste to Value. Certains éléments seront dirigés vers une usine de Kathmandou.

Le nombre des alpinistes venus du monde entier à l'assaut de l'Everest (8.848 mètres d'altitude) ne cesse de grandir, représentant un véritable casse-tête pour les autorités.