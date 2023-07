Départs en vacances : une circulation toujours ralentie ce samedi soir

Ce samedi marque le début du fameux chassé-croisé en France pour les départs en vacances avec pas moins de 1.000 kilomètres de bouchons à la mi-journée. Malheureusement, la situation reste toujours aussi compliquée en début de soirée. Il faudra donc patienter encore un peu pour arriver à destination.

3h20 pour faire le trajet entre Lyon et Orange

Patience encore en cette fin de journée, notamment si vous roulez sur l'A7 puisque vous mettez 3h20 pour faire le trajet entre Lyon et Orange dans les deux sens. Un conseil si vous comptez passer par le secteur, attendez encore un petit peu car le trafic devrait s'améliorer à partir de 19 heure ce samedi soir selon Vinci Autoroutes. Des difficultés sont également présentes aux abords de Bordeaux, où la circulation est fortement ralentie dans les deux sens à l'entrée et à la sortie de la ville.

Un peu plus haut sur l'A10, ça coince également entre Tours et Poitiers. Il faudra compter notamment une heure et demie pour relier les deux villes. Et de l'attente enfin entre Rennes et Paris. Les embouteillages sont très présents à la sortie de la capitale bretonne. Enfin, c'était prévisible, la situation est très compliquée en Ile-de-France. Aux abords de Paris, des bouchons sur l'A1, l'A3 et l'A4 sont identifiés dans le sens des retours au moment de rejoindre le périphérique. Si vous roulez vers la capitale, attendez-vous malheureusement à patienter encore car le trafic, selon Vinci Autoroutes, ne devrait pas se fluidifier avant 22 heures ce samedi soir.