Débarquement : en 1944, ce livre apprenait aux GI à bien se comporter en France

C'est une petite histoire dans la grande Histoire du Débarquement. Il y a 75 ans, le 6 juin 1944, les Américains débarquent en France. Mais leurs habitudes, leurs produits et leurs coutumes ne sont pas celles de la France des années 1940. Pour savoir comment se comporter avec les Français, les jeunes GI ont transporté dans la cantinière A pocket guide to France, un petit manuel de savoir-vivre à l'usage du libérateur américain. Ce guide a été imprimé à la hâte par centaines de milliers sur ordre de Washington et distribué aux Américains juste avant le Débarquement. L'objectif : ne pas vexer les "frenchies".

Ne pas parler politique... mais cuisine

Dans le manuel, les Américains découvrent ainsi que les Français sont "fiers" et "individualistes". Il est donc recommandé d'éviter de leur rappeler que c'est la deuxième fois que les Américains interviennent pour sauver leur pays. Le guide conseille plus généralement de ne pas parler de politique, le sujet étant trop sensible. Mieux, il enjoint à discuter... cuisine. Logique, les Français sont "d'excellents cuisiniers", assure le guide.

L'Etat-major américain a également souhaité mettre en garde ses troupes au sujet des Françaises. Le manuel met en garde contre deux catégories de femmes : les espionnes et les prostituées. Ces dernières pourraient bien transmettre quelques mauvaises maladies, "un mauvais souvenir de Paris à ramener chez vous", avertit le guide. Gare aussi aux soldats amenés à tomber amoureux ! Le guide prévient que l'armée ne financera pas le retour de la bien-aimée sur le sol américain.