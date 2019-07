Des hôpitaux ne respectent pas les normes anti-incendie : "On discute avec les pompiers pour décider des mesures à mettre en place", assure l'AP-HP

RÉACTION

De nombreux hôpitaux ne respectent pas les normes anti-incendie, à en croire une enquête publiée par Le Journal du Dimanche. Ce sont quelque 6.400 avis défavorables qui auraient en effet été émis sur 51.000 contrôles réalisés. Installations électriques à risque, difficultés pour évacuer... des établissements sont épinglés dans toute la France, de Marseille à Besançon, en passant par Paris. Dans la capitale, 20 bâtiments de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) sur 370 ne sont pas aux normes.

Joint par Europe 1, François Crémieux, le directeur général adjoint de l'AP-HP, confirme ce chiffre, mais assure que la sécurité des patients et du personnel reste garantie. "La sécurité est organisée par le fait que jusqu'à ce que les bâtiments soient reconstruits ou que les normes techniques soient réunies, on met en place une série de mesures palliatives, notamment avec des moyens humains", explique-t-il. "On discute avec la brigade des sapeurs-pompiers et avec la préfecture de police pour décider de l’ensemble des mesures qu’il faut mettre en place."

Former les personnels aux "bons réflexes de prévention"

François Crémieux indique ainsi que des pompiers sont spécialement mobilisés pour réaliser des rondes 24 heures sur 24 et assurer la sécurité des bâtiments. "La mesure la plus importante à mettre en œuvre dans un hôpital est une mesure de prévention", insiste ce responsable. "En formant les personnels et en faisant en sorte que tout le monde ait les bons réflexes de prévention en cas de départ de feu, on peut intervenir extrêmement rapidement et ne pas se retrouver dans des situations de drame", conclut-il.