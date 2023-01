De la grisaille et des perturbations attendues ce samedi

Une perturbation balaiera le pays en journée samedi, accompagnée d'un coup de vent de sud selon les prévisions de Météo-France. En matinée, les précipitations, parfois soutenues, venues de Bretagne s'étendront des côtes normandes vers les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes en perdant un peu en intensité. Plus à l'est le ciel sera dégagé à l'exception de vallées en Lorraine, en Alsace et dans le Massif central où les nuages bas seront souvent présents.

L'après-midi, cette grisaille se dissipera mais les nuages d'altitude se feront plus denses par l'ouest, les pluies arroseront les régions allant des frontières belges, vers l'Ile de France, le Centre-Val de Loire et la Nouvelle Aquitaine. Il neigera sur l'ouest de la chaîne des Pyrénées au delà de 2.000 m.

En soirée, la pluie tombera de la Lorraine vers la Bourgogne et le quart sud-ouest du pays. A l'arrière, un ciel de traîne se mettra en place, alternant entre timides éclaircies et fréquents passages nuageux porteurs d'averses, plus nombreuses le long des côtes de la Manche.

Tout au long de la journée, la grisaille sera persistante sur la Corse, de la Côte d'Azur vers la Provence, la basse vallée du Rhône, le Languedoc-Roussillon, accompagnée de quelques pluies éparses, plus continues vers les Cévennes.

Des températures entre 2 et 5 degrés dans le quart sud-ouest

Le vent du sud sera sensible de la façade atlantique vers la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, les rafales atteindront 70 à 80km/h et localement jusqu'à 90km/h sur les caps les plus exposés. Il soufflera de sud, jusqu'à 80 km/h, de la vallée du Rhône jusqu'au Val de Saône, sur le Pays basque et l'ouest des Pyrénées.

Au lever du jour, les températures s'échelonneront de 2 à 10 degrés du Grand-Est vers la Bretagne et la région PACA. Sur le quart sud-ouest, elles seront comprises entre 2 et 5 degrés, de faibles gelées seront à craindre aux pieds des Pyrénées et dans le Massif central.

Les maximales seront comprises entre 10 et 13 degrés sur la moitié nord du pays, entre 13 et 15 plus au sud avec des pointes jusqu'à 17/18 sur le Béarn et la Corse.