Darmanin veut "réaffirmer l'autorité" : "Nous en avons besoin", salue Alternative Police

INTERVIEW

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a envoyé samedi un message de fermeté à Bayonne, où un chauffeur de bus est mort lors d'une agression, affirmant que "la solution c'est de réaffirmer l'autorité". Un discours salué par Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police, invité d'Europe 1 samedi. "Nous avions besoin d'une réaffirmation du soutien du ministre de l'Intérieur. Nous le disions nous-même : réaffirmer le soutien de l'Etat aux forces de sécurité, soutenir les policiers à chaque fois qu'ils sont injustement mis en cause, agressés", a-t-il souligné.

"Les policiers sont entre le marteau et l'enclume"

Denis Jacob salue une "prise de conscience de l'ensemble du gouvernement", et notamment du nouveau Premier ministre, sur la problématique de la "sécurité des policiers". "Ils sont entre le marteau et l'enclume. D'un côté ils sont soutenus quand injustement agressés, et de l'autre ils sont vilipendés dès qu'il y a un problème, un dérapage. Toute l'institution est alors pointée du doigt."

Alors qu'Emmanuel Macron s'exprimera de l'Elysée mardi 14 juillet dans le cadre d'un entretien télévisé, Alternative Police attend également qu'il exprime son soutien. "Nous attendons du président une réaffirmation de son soutien indéfectible aux forces de l'ordre." Denis Jacob dit par ailleurs espérer que "les mots soient mis en oeuvre de manière concrète". "Il y a tellement de choses à faire dans la police nationale pour remotiver les forces de l'ordre et restaurer la confiance en leur ministre de tutelle."