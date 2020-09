Dans les Alpes, des chutes de neige inédites permettent de "skier au milieu des champs"

Du jamais vu à cette période ! En cette fin de mois de septembre ont lieu des chutes de neige dans les Alpes, en Savoie. À tel point que Romuald, qui vit près de la station de ski des Saisies, a pu "skier, avec une voisine, au milieu des champs". Les stations de ski sont encore fermées à cette période.

"Seules les vaches nous rappelaient que nous n'étions pas en plein hiver"

"Plus on montait, plus on passait brutalement d'un environnement encore estival avec des feuilles vertes sur les arbres à un environnement complètement hivernal", raconte encore Romuald. "Seules les vaches, au milieu des prés enneigés, nous rappelaient que nous n'étions pas en plein hiver. Nous étions dans une espèce d'excitation enfantine, nous sommes descendus avec une neige de très bonne qualité avant que les premiers rayons du soleil ne la transforment."

"C'est vraiment très surprenant car encore la semaine dernière nous avions des températures allant de 30 à 35 degrés en vallée savoyarde", indique le skieur. Un plaisir précoce donc mais qui montre des températures déréglées pour la période.