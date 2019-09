Dans le Gard, une quinzaine de personnes évacuée à cause d'un feu de forêt

Une quinzaine de personnes ont été évacuées dimanche 1er septembre à la suite d'un "violent départ de feu de forêt" dans une zone péri-urbaine à Courbessac, dans le Gard, ont annoncé les pompiers du département.

"L'engagement rapide et massif de nombreux moyens a porté ses fruits et le feu baisse en intensité même s'il reste actif sur certains secteurs", a précisé peu avant 19 heures le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) dans un communiqué. "Il n'y a pas de victime, ni de dégâts", mais 15 hectares de garrigues et de forêt ont été parcourus par le feu qui s'est déclaré à Courbessac, une commune limitrophe de Nîmes, ajoute le texte.

Communiqué de presse N2 feux de forêts du 1er septembre Nîmes/Courbessac pic.twitter.com/lY1S1XeGAb — SapeursPompiers Gard (@pompiersdugard) September 1, 2019

La préfecture avait prévenu du risque élevé d'incendie en raison des rafales de vent attendues dans ce département, particulièrement touché depuis fin juin par la canicule ainsi qu'une sécheresse intense et prolongée.

Une centaine de pompiers, quatre canadairs et "20 engins de lutte"

"Environ 20 engins de lutte et près de 100 soldats du feu sont d'ores et déjà engagés. Un poste de commandement est en cours d'activation. Quatre canadairs de la sécurité civile sont également alertés pour prêter main forte aux sapeurs-pompiers au sol", précise dans un communiqué le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

"Les premières actions des sapeurs-pompiers se concentrent sur la protection des personnes et des habitations, car ce feu est situé en zone péri-urbaine", ajoute le SDIS. Selon la préfecture, cette année les feux de forêt ont déjà parcouru plus de 1 000 hectares, le plus lourd bilan, depuis 29 ans pour le département.

Le 2 août, le pilote d'un bombardier d'eau qui luttait contre un incendie particulièrement violent à Générac avait trouvé la mort dans le crash de son avion. En une semaine, deux incendies avaient dévasté plus de 800 hectares de forêt sur la commune.