Corbeil-Essonnes : les violences se poursuivent et inquiètent le gouvernement

Voilà six jours que le quartier des Tarterêts, à Corbeil-Essonnes, est le théâtre d'affrontements entre jeunes et forces de l'ordre. Tout est parti d'une scène d'interpellation filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux jeudi dernier. Sur les images, on peut voir l'arrestation musclée de deux frères, responsables l'un d'un rodéo urbain et l'autre de menaces de mort et violence. Mais c'est le traitement de leur mère, repoussée avec du gaz lacrymogène par un policier alors qu'elle se dirigeait vers l'un de ses fils, qui a déclenché la colère des jeunes des quartiers de la ville.

Un fourgon de police pris pour cible

Après une accalmie dans la nuit de mardi à mercredi, la situation s'est de nouveau tendue mercredi en fin d'après-midi, avec le caillassage d'un fourgon de police, cible de jets de cocktails molotov. Le véhicule effectuait une ronde quand les policiers ont vu un groupe d'une trentaine de personnes postées dans un parc qui se sont précipité sur eux. D'après un délégué de SGP Police, un individu aurait même brandi une arme de poing et tiré dans leur direction.

Les policiers ont tenté de disperser le groupe. Ils ont ouvert la porte latérale du fourgon et lancé des gaz lacrymogène. Au même moment ils ont été la cible de jets de projectiles, et notamment de cocktails molotov, comme on peut le voir sur une vidéo amateur. L'un des engins explosifs a claqué sur le capot du véhicule, sans prendre, et aucun blessé n'est à déplorer.

Une séquence compliquée pour l'exécutif

Cette séquence tombe mal pour l'exécutif. D'abord parce que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a envoyé dans l'Essonne une unité spéciale, la CRS 8, basée à Bièvres. Cette unité, créée juste après la crise des gilets jaunes, est projetable à tous moments en France et doit pouvoir intervenir en un quart d'heure en cas de violences urbaines. C'est donc la vitrine du super-maintien de l'ordre que cherche à mettre en avant Gérald Darmanin, et ces incidents aux Tarterêts font tache.

Enfin, l'enjeu politique est fort également pour Emmanuel Macron. Ces affrontements interviennent juste après son déplacement à Marseille, axé sur la sécurité, et avant la conclusion mardi prochain du Beauvau de la sécurité (conclusion qui devrait avoir lieu, selon nos informations, à Roubaix). Cette concertation nationale avait été lancée précisément pour répondre au malaise des forces de l'ordre qui ne se sentent pas considérées. Autant dire que l'Elysée prend ce qui se passe aux Tarterêts très au sérieux.