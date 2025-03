Cyril Hanouna – «J'ai attendu deux ans et demi avant de me verser un salaire», un boulanger déplore «l'injustice» de la taxe sur les emballages

Au micro de Cyril Hanouna, Jacques, un boulanger, déplore l'instauration d'une nouvelle taxe sur les emballages, qui touche notamment sa profession. Depuis le 1er janvier, les boulangers, bouchers ou encore fromagers doivent s'acquitter d'une taxe de 0,0079 euro par emballage fourni à leurs clients. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





La goutte de trop ? Depuis le 1er janvier, les boulangers, bouchers ou encore fromagers doivent s'acquitter d'une taxe de 0,0079 euro par emballage fourni à leurs clients. Une pression fiscale qui s'accentue encore pour les boulangers, déplore l'un d'entre eux dans On marche sur la tête.

Pour lui, "on en rajoute une [de taxe], et ce n'est pas juste". D'autant qu'il le précise, il a "attendu deux ans et demi avant de se verser un salaire", raconte Jacques.

À terme, ce boulanger avance que cette pression fiscale va décourager les patrons : "Il y a des gens comme nous qui arrêteront d'être patron, qui arrêteront d'embaucher pour redevenir salarié et qui partiront sans doute à l'étranger parce que là-bas le salariat est mieux rémunéré. J'ai travaillé aux États-Unis pendant cinq ans, c'est beaucoup plus simple de monter sa boîte, c'est beaucoup plus simple de gérer une entreprise là-bas, c'est juste dommage."