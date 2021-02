Crues : près de Montauban, les pompiers sauvent un père et son bébé des eaux

Le drame a été évité de justesse. Alors que le sud-ouest du pays a été touché par d'importantes intempéries, les pompiers ont sauvé in extremis un automobiliste et son bébé embarqués par les eaux en crues du Tarn et de l'Aveyron, près de Montauban.

L'incident a eu lieu mardi soir. Le père de famille, accompagné de son bébé de quatorze mois, s'engage alors sur une route départementale entre Montauban et la commune de Lafrançaise, pourtant barrée en raison des crues. Mais très vite, le véhicule se retrouve bloqué par l'eau.

Le père va alors détacher son enfant et tenter de sortir, mais le courant est beaucoup trop fort. Ils parviennent seulement à s'agripper à une clôture, sous les yeux de riverains qui préviennent les secours.

"Ça aurait pu être pire"

Une quinzaine de pompiers se rendent sur place pour les secourir, mais l'opération est délicate. "Là où il (le père de famille) est au départ, il a pied, mais très rapidement, il ne peut plus progresser en raison du courant", raconte à Europe 1 le commandant Laurent Ginestet. "On arrive sur place, mais on chemine assez difficilement pour le rejoindre." Puis, les sauveteurs aquatiques arrivent jusqu'à lui pour "le sécuriser lui et son enfant, en attendant l'arrivée de l'embarcation pour pouvoir les mettre définitivement à l'abri".

Au lendemain des faits, Laurent Ginestet rappelle que "ça aurait pu être dramatique" et souhaite tirer des conclusions "des nombreuses interventions qu'on a fait", avec des incidents lors desquels "de nombreuses personnes ne respectent pas les panneaux 'interdiction de circuler', et prenant des risques inconsidérés pour eux-mêmes et les éventuels secours".

Les pompiers appellent au respect des signalisations

En état d'hypothermie, l'homme et son enfant ont été conduits dans un centre hospitalier de Toulouse. De leur côté, les pompiers rappellent la nécessité de respecter les panneaux, surtout en cette période d'alerte météo, et même si la décrue est bien amorcée.