Crise énergétique : au Faouët dans le Morbihan, les boulangeries ferment l'une après l'autre

Au Faouët, dans le Morbihan, les boulangeries sont, elles aussi, contraintes à la fermeture à cause de la hausse des prix de l'énergie. Pour acheter son pain, il faut donc prendre son mal en patience, comme Charlène qui doit faire la queue quotidiennement. Les factures d'électricité ne cessent de flamber, ce qui a forcé deux boulangeries à baisser le rideau en quelques semaines. Les 3.000 habitants de la commune n'ont ainsi que celles de Thibault et Céline Duneufgermain pour s'approvisionner en pain et viennoiseries.

Leur enseigne propose encore des baguettes à un euro, mais pour malheureusement plus pour très longtemps. "Le mois prochain, ça risque d'augmenter. Parce que là ça fait faire 12.000 euros en plus d'électricité à l'année", déplore-t-il avant que sa copropriétaire ajoute "sans pour autant trop augmenter parce qu'on est sur des produits de base." Mais tout de même, "on s'assoit sur notre marge", conclut Thibaud Duneufgermain.

Quatre boulangeries perdues en 10 ans

Le maire, Christian Faivret, s'est ainsi lancé dans la prospection pour trouver de nouveaux boulangers. "Je suis en contact avec la chambre des métiers pour trouver des porteurs de projets. Il faut avoir les reins solides. Il y a toujours le potentiel pour trois boulangeries. Il y a une dizaine d'années, il y en avait cinq !", regrette l'élu. Aujourd'hui, il n'en reste donc plus qu'une seule, mais cette vague de faillites n'est sans doute pas terminée.

À la Fédération des boulangers du Morbihan, Eric Blanchot, le président, reçoit des appels désespérés de ses adhérents. "'S'il y a d'autres augmentations, est-ce qu'on passera l'hiver ? C'est ma question qui est posée", s'inquiète-t-il. Et pour certains, la réponse malheureusement déjà tombée, car depuis le début de l'année plus d'une dizaine de boulangeries ont déjà fermé dans le département.