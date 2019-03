Creuse : un homme meurt dans un village isolé en attendant les secours, l'ARS ouvre une enquête

Y a-t-il eu un dysfonctionnement ? Mardi, un homme de 56 ans est mort à Gentioux-Pigerolles, un village isolé de la Creuse, après avoir appelé le Samu à deux reprises. Il a fallu plus de 30 minutes pour que les secours arrivent. Trop tard pour sauver cet homme victime d'un arrêt cardio-respiratoire, rapporte La Montagne vendredi.

L'agence régionale de santé (ARS) Aquitaine a ouvert une enquête administrative pour savoir si d'éventuels dysfonctionnements pouvaient expliquer cet incident.

Les résultats de l'enquête communiqués en mai

Selon le directeur adjoint du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Creuse, le colonel Vincent Neuzan, interrogé par l'Est Républicain, les procédures ont été respectées. Il précise que lors du premier appel, la victime souffrait de douleurs abdominales et qu'une intervention a ainsi été déclenchée mais sans caractère d'urgence. "Une ambulance a été actionnée. Or "une ambulance privée à ces horaires-là c'est entre 30 minutes et une heure", détaille Vincent Neuzon. Ce n'est que lors du second appel, lorsque l'homme a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire, que les pompiers, qui interviennent en cas d'urgence, ont été mobilisés.

Selon l'un des conseillers départemental, Jean-Luc Léger, interrogé par La Montagne, l'ARS doit désormais examiner les bandes téléphoniques du Samu. Les résultats de l'enquête seront communiqués au mois de mai.