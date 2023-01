Crèmes, injections, maquillage : ces astuces pour camoufler tous nos cernes

On a quasiment tous déjà eu des cernes sur notre visage, notamment en raison de la fatigue. En réalité, le contour des yeux est la première zone touchée par le vieillissement, et cette zone est cinq fois plus fine que le reste du visage. Après l'apparition des premiers cernes, entre 23 et 25 ans, la pommette tombe au fil des années et s'affaisse, ce qui rend ces cernes plus visibles. Dans l'émission Bienfait pour vous, Benjamin Lévêque évoque les astuces pour s'en débarrasser.

Au micro de Julia Vignali et de Mélanie Gomez, le chroniqueur beauté explique d'abord qu'il en existe trois types : les cernes de coloration, plus foncés sous les yeux, ceux dits structurels, avec un creux plus ou moins profond, et les fameux "yeux de panda", qui résultent d'une accumulation de mélanine.

Des solutions temporaires et durables pour les cernes profonds

La grande majorité des cernes appartiennent à la deuxième catégorie suscitée. La solution la moins chère, détaille Benjamin Lévêque, consiste à "appliquer tous les jours une crème contour des yeux. Quand on hydrate la peau, on la repulpe et donc le creux sera moins profond", affirme-t-il, reconnaissant néanmoins qu'il s'agit d'une solution temporaire.

De manière plus durable, on peut prendre un rendez-vous chez un médecin esthétique pour faire des injections d'acide hyaluronique. "Le cerne va être moins creux, on aura moins le décalage entre la paupière, le creux et la pommette, et donc une meilleure uniformité. On va simplement diminuer la profondeur du creux", relate le docteur Arnaud Lambert au micro d'Europe 1. Pour cela, il faut compter 350 euros la piqure, et la refaire tous les ans.

Utiliser des cuillères en métal pour masquer les cernes colorés

Les cernes colorés, eux, peuvent prendre différentes couleurs. Il existe par exemple les cernes bleutés qui apparaissent chez les personnes ayant une mauvaise circulation sanguine. Pour les masquer, "on peut les masser, et aussi utiliser des contours des yeux à base d'ingrédients qui activent la circulation du sang, comme la caféine", mentionne d'abord le chroniqueur beauté dans l'émission Bienfait pour vous. Une autre solution à portée de mains est de "mettre deux cuillères en métal dans son frigo le soir, et ce pendant toute la nuit. Le lendemain matin, on pose ces cuillères très froides au niveau des yeux et cela va booster la circulation du sang", explique-t-il.

Aussi, Benjamin Lévêque souligne le bienfait de la carboxythérapie. "Le médecin esthétique va injecter du CO2 au niveau des cernes. Ce gaz va évacuer le sang en-dessous des yeux", avance le chroniqueur, précisant que cette initiative coûtait une centaine d'euros.

Il est également possible d'utiliser du maquillage pour camoufler ces cernes. "Il faut toujours utiliser une demi-teinte plus claire que le fond de teint pour le reste du visage et surtout, il faut bien maquiller tout le contour de l'œil", conseille le chroniqueur beauté, qui s'appuie sur l'expertise d'une maquilleuse, Julie Morel. "Il faut bien passer dans le coin interne de l'œil qui se trouve à côté de l'arête du nez, parce qu'on a une veine qui passe à ce niveau-là. Si on ne la camoufle pas, l'effet bleuté restera présent", rapporte-t-elle.

Éviter le soleil en cas de cernes en forme de "yeux de panda"

Enfin, pour atténuer la visibilité des "yeux de panda", "la première chose à faire est de moins s'exposer au soleil et d'appliquer de la crème solaire", explique le chroniqueur Benjamin Lévêque. Ce dernier énumère d'autres solutions, comme le peeling, "des soins qui atténuent la mélanine de la peau. Il y a aussi les crèmes à la vitamine C, au rétinol, qui vont éclaircir la peau. Certains lasers peuvent également détruire le pigment".

Pour réaliser cette dernière action, il faut se renseigner auprès de médecins esthétiques et de dermatologues.