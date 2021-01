Covid-19 : plus de 25.000 nouveaux cas, les hospitalisations et réanimations en baisse

La France comptait mercredi 66.565 morts depuis le début de l'épidémie, selon les derniers chiffres de Santé publique France, dont 46.263 à l'hôpital et 20.302 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux. Plus de 25.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures dans l'Hexagone (25.379). Ce sont donc 283 décès à l'hôpital qui ont été rapportés au cours des dernières 24 heures.

Les hospitalisations et réanimations en baisse

Dans les hôpitaux, le nombre de patients actuellement présents à cause du Covid-19 est en baisse au cours des dernières 24 heures avec 24.741 personnes hospitalisées mercredi, soit 163 de moins par rapport à mardi. 1.433 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures.

Le nombre de malades en réanimation ou soins intensifs est également en légère baisse, avec 2.616 personnes dans ces services, soit neuf patients de moins que mardi, malgré 234 nouvelles admissions.